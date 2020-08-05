Названы российские технологии на защите Китая

Перевод материала предоставило издание «Лента.ру». В публикации рассказывается о китайских истребителях Су-30МКК российского производства, которые защищают воздушное пространство над Южно-Китайским морем.

Также журналисты сообщили, что некоторые из истребителей несли ракеты Р-27Р и Р-77 тоже российского производства. А ещё во время недавнего десятичасового учебно-тренировочного полёта осуществлялась воздушная дозаправка при помощи самолёта-танкера Ил-78.

Кроме того, The Drive напомнило, что Россия поставила Китаю 76 истребителей Су-30МКК. Часть из них Китай модернизировал: добавил свою авионику, дисплеи и вооружение.

Недавно также стало известно, что китайцы научились создавать собственные двигатели для истребителей пятого поколения J-20.