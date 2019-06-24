Названы российские вузы, выпускающие самых высокооплачиваемых IT-специалистов

Для исследования аналитики SuperJob взяли специалистов, окончивших высшие учебные заведения в период с 2013 по 2018 годы. Первые три места в рейтинге заняли вузы Москвы. Так, на первом месте оказался Московский физико-технический институт (160 000 рублей), на втором — Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (140 000), а на третьем — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (130 000). Он продемонстрировал значительный годовой прирост по показателю уровня зарплат — +25 тысяч рублей.

Также в пятёрку лучших вузов попали Санкт-Петербургский Университет ИТМО (128 000) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (125 000).