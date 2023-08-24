Названы самолёты, которые Россия может противопоставить американским F-16

С точки зрения уничтожения воздушных целей этот вопрос полностью решается МиГ-35 и Су-30, это вполне эффективная, серьёзная техника. Я также не считаю, что ВСУ смогут массово использовать F-16, максимум 15-20 штук, которые вполне возможно сбить. Половину посшибают, остальные будут сидеть в страхе.



