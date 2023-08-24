Названы самолёты, которые Россия может противопоставить американским F-16

01:12, 24 августа 2023
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Названы самолёты, которые Россия может противопоставить американским F-16Об том рассказал лётчик-испытатель
Лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Владимир Кондауров оценил возможности ВКС России в уничтожении американских однодвигательных истребителей F-16 Fighting Falcon.
По мнению Кондаурова, нет необходимости применять перехватчики МиГ-31, для борьбы с «американцами» можно использовать МиГ-35 и Су-30, которые вполне справятся с этой задачей.
С точки зрения уничтожения воздушных целей этот вопрос полностью решается МиГ-35 и Су-30, это вполне эффективная, серьёзная техника. Я также не считаю, что ВСУ смогут массово использовать F-16, максимум 15-20 штук, которые вполне возможно сбить. Половину посшибают, остальные будут сидеть в страхе.
Владимир Кондауров
Лётчик-испытатель