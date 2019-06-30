Названы самые безопасные для путешественников регионы России

Первое место заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область. За них голос отдали 50,6% опрошенных. На втором месте расположились Москва и Подмосковье (28,5%), на третьем — Татарстан (23,3%). Дальше идут Краснодарский край, Республика Алтай, Калининградская область, Камчатка и Карелия.

Biletix также задал вопрос пользователям, какие города и регионы они считают самыми опасными. Верх рейтинга занял Дагестан: о том, что путешествовать туда небезопасно заявили 36,3% россиян. На втором месте расположилась Чечня (33,7%) и на третьем, как ни странно, снова Москва и Подмосковье (19,4%). Люди также упоминали Ингушетию, Северную Осетию и Ростовскую область.