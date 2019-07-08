Названы самые богатые и бедные регионы России

Составители рейтинга использовали соотношение медианных месячных доходов каждого жителя к стоимости определённого набора товаров и услуг. Были взяты данные за 2018 год.

Самый высокий уровень доходов был зафиксирован у жителей Ямало-Ненецкого автономных округов. Там жители получают в месяц в три раза больше денег, чем стоит фиксированный набор товаров. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ, а на третьем — Чукотский автономный округ. Москва заняла только седьмое место.