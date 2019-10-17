Названы самые богатые производители электроники и смартфонов

Аналитики при составлении рейтинга оценивали стоимость бренда и скорость его роста. Так капитализация Apple оказалась равна $234,2 млрд. Кроме того, компания демонстрирует рост в 9%. Поэтому её и поместили на первое место.

На втором месте оказалась Google, которую аналитики оценили в $167,7 млрд. На третьем — Amazon ($125,3 млрд), на четвёртом — Microsoft ($108,9 млрд).

Samsung же разместили на шестом месте, оценив её стоимость в $61,1 млрд. Это на 2% больше, чем в было прошлом году.