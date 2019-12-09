Названы самые быстрые сотовые операторы в Москве и Московской области

В исследовании участвовали четыре компании: «Билайн» («Вымпелком»), «МегаФон», МТС и Tele2. TelecomDaily сообщает, что методология была предложена Министерством коммуникаций и связи России.

В целом, в 2019 году качество голосовой связи в столице улучшилось на 10%, а средние скорости выросли более чем на 40%. Это, конечно, по сравнению с 2018 годом.

Что касается голосовых услуг, то в Москве по скорости соединения лидирует «МегаФон». За ним следует «Билайн», а затем и Tele2 с МТС. При этом по качеству соединения лучшими стали «Билайн» и Tele2. В Московской области результаты аналогичные.

По скорости мобильного интернета в Москве лидером стал снова «МегаФон» (51,7 мбит/с). На втором месте расположились сразу МТС и «Билайн» (29 мбит/с). Третье место отдали Tele2 (15,1 мбит/с). Самую стабильную передачу данных предлагает «Билайн». В Московской области результаты примерно равны столичным.