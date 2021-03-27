Наука и технологии
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Названы самые частые причины смерти космонавтов
Но пока оценить влияние космоса на здоровье сложно
Российские учёные проанализировали данные более сотни космонавтов. Трети из них уже нет в живых. Исследователи узнали, от чего чаще всего умирали космонавты.
Учёные анализировали информацию российских и советских космонавтах. Исследование охватило период длительностью почти 60 лет — с 1 января 1960 года по 31 декабря 2018. К концу периода умерли 37 человек.
Как оказалось, большинство из них скончались от сердечно-сосудистых заболеваний — 48,65%. 27,03% космонавтов получили злокачественные новообразования. Также 16,22% человек умерли от неких «внешних причин». Средний возраст, в котором умирали космонавты, составил 64,4 года.
Учёные пришли к выводу, что пока данных недостаточно, чтобы оценить влияние космических полётов на здоровье в долгосрочной перспективе.