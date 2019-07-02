Ferra

Названы самые дешёвые новые автомобили в России

И самые дорогие
Аналитическая компания «Автостат» представила результаты исследования рынка легковых автомобилей в России. По ним эксперты составили список самых дешёвых машин.

Они проанализировали цены на автомобили всех марок, моделей и модификаций, продающихся в России. В итоге, самой доступной машиной признали Lada Granta. Её средняя цена равна примерно 523 тысячам рублей. На втором месте оказалась Datsun on-DO (529,9 тысяч рублей), а на третьем — Lada 4×4 (563,8 тысяч рублей).

Список продолжают:

  • Datsun mi-DO (617,7 тысяч рублей);
  • Renault Sandero (690,1);
  • Renault Logan (699,1);
  • Lada Largus (704);
  • Lifan Solano (706,8);
  • Lifan X50 (737,5);
  • УАЗ «Хантер» (746,8).

Самым дорогим автомобилем признали спортивный кар Porsche 911 GT. Чтобы стать его счастливым обладателем нужно выложить не меньше 13,33 миллиона рублей. Неудивительно, что с начала года его приобрели только 20 человек.

На втором месте расположился Mercedes-Benz G-Класса за 12,28 миллионов рублей, а на третьем — Mercedes-Maybach S-Класса за 10,15 миллионов рублей.

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