Названы самые дешёвые новые автомобили в России

Они проанализировали цены на автомобили всех марок, моделей и модификаций, продающихся в России. В итоге, самой доступной машиной признали Lada Granta. Её средняя цена равна примерно 523 тысячам рублей. На втором месте оказалась Datsun on-DO (529,9 тысяч рублей), а на третьем — Lada 4×4 (563,8 тысяч рублей).

Список продолжают:

Datsun mi-DO (617,7 тысяч рублей);

Renault Sandero (690,1);

Renault Logan (699,1);

Lada Largus (704);

Lifan Solano (706,8);

Lifan X50 (737,5);

УАЗ «Хантер» (746,8).

Самым дорогим автомобилем признали спортивный кар Porsche 911 GT. Чтобы стать его счастливым обладателем нужно выложить не меньше 13,33 миллиона рублей. Неудивительно, что с начала года его приобрели только 20 человек.

На втором месте расположился Mercedes-Benz G-Класса за 12,28 миллионов рублей, а на третьем — Mercedes-Maybach S-Класса за 10,15 миллионов рублей.