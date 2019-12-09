Названы самые дешёвые онлайн-сервисы такси для россиян

Результаты исследования показали, что самый дешёвый сервис такси в Москве — это InDriver, а в Санкт-Петербурге — «Ситимобил». Всего аналитики сравнили восемь агрегаторов: «Яндекс.Такси», Uber, «Ситимобил», «Везёт», InDriver, Gett, «Таксовичкоф» и Bolt.

Эксперты изучали только эконом-класс. За самих аналитиков заказы совершал специальный алгоритм, который работал в одинаковые временные интервалы для различных агрегаторов и замерял предлагаемую цену. Что интересно, сервис InDriver сам предлагает пользователю назначить стоимость. Поэтому алгоритму тут пришлось тяжело. В итоге эксперты ориентировались на минимальную стоимость у других агрегаторов и на встречные предложения водителей.

«Коммерсант» уже опубликовал мнения участников рынка об исследовании. В «Везёт», например, считают, что опираться на выводы аналитиков нельзя, ведь они не учитывали факторы персональных скидок и промокодов.