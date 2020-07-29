Названы самые дорогие бренды гаджетов в мире

В топ-10 вошли несколько брендов, выпускающих различные устройства: Apple, Google, Microsoft, Samsung. Также в «десятку» лучших вошли компании, предоставляющие сервисы или технологии: Amazon, Facebook, Disney. Стоит отметить, что многие из перечисленных выше компаний занимаются выпуском и гаджетов, и сервисов одновременно.

Также в топ-10 вошли Coca-Cola, Louis Vuitton и McDonald's. По информации Forbes, общая стоимость 100 самых дорогих брендов выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн за год.

В целом, 20 компаний из всего списка — это технологические компании. Данная категория самая многочисленная в рейтинге. За ней следуют финансовые и автомобильные компании. Стоит отметить, что в 2020 году в список Forbes впервые попала Nintendo.