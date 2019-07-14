Названы самые глупые ошибки при покупке железнодорожных билетов

Для составления рейтинга эксперты использовали данные контакт-центра, который каждый день обрабатывает сотни ошибок в билетах. Самым распространённым типом ошибок оказались опечатки в данных пассажиров. Как рассказали представители контакт-центра, попадались и такие ошибки как «Глина» вместо «Галина». Бывает, что пользователи замечают пропущенную букву в имени, но дописывают её не на той раскладке. Получается, например, «Ивfн».

Как пишут журналисты, большинство перевозчиков допускают не более одной ошибочной буквы в ФИО и одного неверного знака в номере документа.

Случаются ситуации, когда пользователи допускают ошибки при заполнении данных намеренно. Например, мужчины специально указывают другой пол, чтобы купить билет в женское купе, когда мест в смешанных вагонах не остаётся. Пускать его в поезд или нет — решает уже проводник.

Иногда пассажиры оформляют билеты на свободные места на вымышленные имена, чтобы к ним никого не подселили в купе. Некоторые даже оформляют билеты на несуществующих детей, чтобы вышло дешевле.