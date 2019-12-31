Названы самые интересные патенты Samsung за декабрь

В другом патенте описан новый гибкий экран. Важно в нём то, что он имеет дополнительный компонент, укрепляющий место сгиба.

Третий патент описывает настольное устройство, которое сможет создавать голографическое изображение глобуса. Оно получается интерактивным, то есть с ним можно взаимодействовать касанием. Конечно, в мире, где царят онлайн-сервисы с картами, такое устройство может казаться несколько бесполезным, но, без сомнения, любопытным.