Наука и технологии
Сегодня 18:50
Названы самые интересные патенты Samsung за декабрь
Среди них — голографический глобус
Ресурс Patently Apple собрал самые интересные патенты Samsung за декабрь. Среди них новые устройства с гибкими дисплеями и настольный девайс, способный создавать голографическое изображение.
Первый патент посвящён гибкому экрану, который может складываться в центре, а также имеет дополнительные дисплеи на боковых панелях. На них, например, могут отображаться уведомления.
В другом патенте описан новый гибкий экран. Важно в нём то, что он имеет дополнительный компонент, укрепляющий место сгиба.
Третий патент описывает настольное устройство, которое сможет создавать голографическое изображение глобуса. Оно получается интерактивным, то есть с ним можно взаимодействовать касанием. Конечно, в мире, где царят онлайн-сервисы с картами, такое устройство может казаться несколько бесполезным, но, без сомнения, любопытным.