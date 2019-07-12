Названы самые интересные пользователям YouTube-блогеры в России

Первое место занял видеоблогер It's Mamix, собравший 5,8 миллионов лайков и 229 тысяч комментариев за месяц. Суммировав эти показатели, исследователи получили почти 6 миллионов реакций на контент блогера. Его настоящее имя — Максим Монахов, ему 23 года. Он снимает видео с различным экспериментами и опытами.

На втором месте оказался Анатолий Шарий. У него — 3,7 миллиона реакций (366 тысяч комментариев и 3,4 миллиона лайков). Его канал посвящён политике.

На третьем месте расположился Влад Бумага (А4), снимающий ролики с выполнением различных челленджей. Такой контент заставил пользователей оставить 248 тысяч комментариев и 3,3 миллиона лайков.