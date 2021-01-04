Названы самые крупные утечки данных россиян в 2020 году

С экспертом поговорило издание «РИА Новости». Он перечислил утечки баз данных москвичей, перенёсших COVID-19, клиентов «РЖД Бонус», пользователей SuperJob.ru и сервиса «Премиум бонус», а также оформлявших микрозаймы россиян.

Первая из упомянутых утечка произошла в декабре. Тогда в сеть попали более 100 тысяч строк с информацией о ФИО, датах рождения, адресах проживания, телефонах, паспортах россиян.

В ноябре в интернет утекли более 1,3 млн строк информации о клиентах «РЖД Бонус». В этой базе данных были даже пароли.

Что касается россиян, оформлявших микрозаймы, то утечка их данных произошла в апреле. Тогда в сеть попали 12 млн записей. Они касались людей, которые оформляли микрозаймы в период с 2017 по 2019 годы.

Самой крупной эксперт признал мартовскую утечку почти 600 миллионов строк данных клиентов «Премиум бонус».