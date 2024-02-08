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Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2024, 01:30
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Названы самые крупные звёзды во Вселенной

Они даже больше Солнца
Диаметр ближайшей к Земле звезды Солнца составляет 1,4 миллиона километров. В этом небесном теле могут поместиться 1,3 миллиона таких планет, как наша. Однако в целом, в космических масштабах, это не так уж много.

UY Scuti. Этот красный сверхгигант в 1708 раз шире Солнца и имеет радиус 1,2 миллиарда километров. Однако температура на его поверхности на 40% ниже, чем у Солнца.

WOH G64. Её размер в 1540 раз превышает размер нашего Солнца. Кроме того, покрыто это небесное тело толстым слоем крошечных частиц, которые простираются примерно на световой год в диаметре.

WOH S170. Это красная звезда, размер которой в 1461 раз больше размера Солнца.

RSGC1 F01. Расположена она в звёздном скоплении нашего Млечного Пути, в созвездии Щита. По разным оценкам, размер этой звезды в 1436–1530 раз превышает размер Солнца.

HD 269 551. Измерения показывают, что эта звезда в 1439 раз превышает размер Солнца. Правда, она невероятно нестабильна и приближается к концу своего жизненного цикла.

Названы самые крупные звёзды во Вселенной
© ESO/M Kornmesser

VY Canis Majoris. Богатая кислородом звезда-сверхгигант, размер которой превышает размер Солнца в 1420 раз. Также температура её поверхности равняется 3730 °C, а ещё она в 300−500 тысяч раз ярче Солнца.

HD 12 463. По оценкам учёных, она в 1420 раз больше нашего Солнца. Расположена эта звезда в Большом Магеллановом Облаке, галактике, ответвлении Млечного Пути, примерно в 163 000 световых годах от Земли.

CM Velorum. Находится она в созвездии Вела и представляет собой красную звезду, размер которой в 1416 раз превышает размер нашего Солнца. В то же время от Земли она расположена на расстоянии почти 15 тысяч световых лет.

AH Scorpii. Это красный сверхгигант, расположенный в созвездии Скорпиона. Отсюда и его название. Звезда в 1411 раз больше Солнца, но и холоднее его. Температура её поверхности — от 3176,85°C до 3408,85°C.

HV 888. Эта звезда расположена на расстоянии 163 тысячи световых лет от Земли. Радиус у неё такой же, как у Солнца, однако срок её существования уже приближается к концу. Учёные не знают наверняка, когда звезда HV 888 может стать сверхновой.

Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
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