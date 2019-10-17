Названы самые любимые россиянами производители электроники

По информации компании, за южнокорейского производителя проголосовали 18,5% опрошенных россиян. Так, Samsung является любимым производителем жителей России уже девять лет. Компания остаётся самой популярной в категориях «Бытовая техника», «Сотовые телефоны, смартфоны или КПК» и «Электроника (ТВ, аудио-, видеотехника и т.д.)».

В опросе участвовали 1500 россиян в возрасте 18-55 лет, жители городов-миллионников.

На четвёртом месте рейтинга OMI оказалась Apple, на пятом — Sony, на шестом — Bosh, а на восьмом — Xiaomi. Первая пятёрка списка остаётся неизменной на протяжении двух лет.