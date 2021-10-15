Названы самые мощные в мире пневматические пистолеты

Автор подчеркнул, что вообще пневматическое оружие приобретается для тренировок в тире, на полигоне либо для спортивной стрельбы. Однако в некоторых случаях его можно применять и для самозащиты, правда, нужно понимать, что за нанесение человеку тяжёлых травм (при выстреле в лицо) грозит наказание до 2-3 лет тюрьмы.

В список самых мощных в мире пистолетов вошли:

«Хатсан» - АТ-Р2

По внешнему виду пистолет больше напоминает винтовку. Имеет 4,5-мм калибр и мощность 7,5 Дж. Весить может до 3 кг. Из плюсов - наличие предохранителя, крепления для оптического прицела, довольно неплохая пробивная сила. Но за это всё заплатить придётся немало - 500 долларов (около 35,5 тысяч рублей).

ATAMAN AP16

Есть два варианта оружия: 5,5-мм и 4,5-мм калибра. Мощность у них - до 20 Дж, вес - примерно 1 кг. Попасть в мишень можно с расстояния 35 м. Однако цена ещё выше, чем у предыдущей модели, - 600-700 долларов (42,6-49,7 тысяч рублей).

EDgun «Велес»

Мощность пистолета - 7,5 Дж, вес - 900 грамм. Имеет 5,5-мм калибр. Также у него есть специальное крепление для прицела, а на небольших дистанциях точность попадания из оружия довольно высокая. Однако стрельба здесь только единичная.

Crosman 1377

Пистолет 4,5-мм калибра американской компании Crosman. Обладает мощностью 3 Дж, весом 0,91 кг. Наличие предохранителя и бюджетная стоимость являются несомненными достоинствами этой модели. Вместе с тем пробивная сила у него слабая и применять его можно лишь для единичной стрельбы.

Gamo Killer Blowback

Испанское пневматическое оружие. Характеристики: 4,5-мм калибр, мощность 3 Дж, вес - 700 грамм. Стрелять из этого пистолета можно как шариками, так и пулями, к тому же в цель он попадает с расстояния до 35 метров. Также у него есть предохранитель. Недостатки модели заключаются в слабой пробивной силе, зависимости мощности выстрела от наполненности баллончика.