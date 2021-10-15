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Названы самые мощные в мире пневматические пистолеты

Некоторые можно использовать и для самозащиты
Автор militaryarms.ru поделился подборкой 10 наиболее мощных моделей пистолетов российского и зарубежного производства.
Названы самые мощные в мире пневматические пистолеты

Автор подчеркнул, что вообще пневматическое оружие приобретается для тренировок в тире, на полигоне либо для спортивной стрельбы. Однако в некоторых случаях его можно применять и для самозащиты, правда, нужно понимать, что за нанесение человеку тяжёлых травм (при выстреле в лицо) грозит наказание до 2-3 лет тюрьмы.

В список самых мощных в мире пистолетов вошли:

  1. «Хатсан» - АТ-Р2

По внешнему виду пистолет больше напоминает винтовку. Имеет 4,5-мм калибр и мощность 7,5 Дж. Весить может до 3 кг. Из плюсов - наличие предохранителя, крепления для оптического прицела, довольно неплохая пробивная сила. Но за это всё заплатить придётся немало - 500 долларов (около 35,5 тысяч рублей).

  1. ATAMAN AP16

Есть два варианта оружия: 5,5-мм и 4,5-мм калибра. Мощность у них - до 20 Дж, вес - примерно 1 кг. Попасть в мишень можно с расстояния 35 м. Однако цена ещё выше, чем у предыдущей модели, - 600-700 долларов (42,6-49,7 тысяч рублей).

  1. EDgun «Велес»

Мощность пистолета - 7,5 Дж, вес - 900 грамм. Имеет 5,5-мм калибр. Также у него есть специальное крепление для прицела, а на небольших дистанциях точность попадания из оружия довольно высокая. Однако стрельба здесь только единичная.

  1. Crosman 1377

Пистолет 4,5-мм калибра американской компании Crosman. Обладает мощностью 3 Дж, весом 0,91 кг. Наличие предохранителя и бюджетная стоимость являются несомненными достоинствами этой модели. Вместе с тем пробивная сила у него слабая и применять его можно лишь для единичной стрельбы.

  1. Gamo Killer Blowback

Испанское пневматическое оружие. Характеристики: 4,5-мм калибр, мощность 3 Дж, вес - 700 грамм. Стрелять из этого пистолета можно как шариками, так и пулями, к тому же в цель он попадает с расстояния до 35 метров. Также у него есть предохранитель. Недостатки модели заключаются в слабой пробивной силе, зависимости мощности выстрела от наполненности баллончика.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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  1. Crosman C31

Данный пистолет похож внешним видом на Beretta 92. Обладает мощностью 3 Дж, имеет 4,5-мм калибр, вес 680 грамм. К сожалению, стрелять из Crosman C31 можно только шариками, зато у него доступная цена (50 долларов, или 3,5 тысячи рублей) и он является многозарядным.

  1. Umarex Beretta 92FS

Немецкая пневматика с 4,5-мм калибром, мощностью 3 Дж и весом 1,26 кг. Из плюсов модели: многозарядность, отличная точность попадания на небольшом расстоянии. При этом у пистолета довольно слабая пробивная сила.

  1. МР-654К ПМ

Пистолет отечественного производства. Напоминает внешне пистолет Макарова. Обладает мощностью 3 Дж, 4,5-мм калибром, весом 725 г. Но пробивная сила у него оставляет желать лучшего.

  1. ASG CZ P-09 Duty blowback

Похож на модель CZ P-09 Duty. Из характеристик здесь 4,5-мм калибр, мощность 3 Дж и вес 0,7 кг. Кроме того, это многозарядное оружие, имеющее два вида снарядов и крепление Weaver. А вот убойная сила у него достаточно слабая.

  1. «Атаман-М2»

Ещё одна российская пневматика. Напоминает Beretta 92FS. Из достоинств модели автор называет многозарядность и возможность работы от 12 г баллона СО2 и резервуара со сжатым воздухом. При этом издалека из такого оружия метко стрелять не получится. Пробивная сила у него тоже не очень.