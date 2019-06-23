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Названы самые непопулярные покемоны

Явными аутсайдерами оказались четыре покемона
Стали известны результаты опроса 52 000 пользователей Reddit о том, какой покемон у них любимый. Оказалось, что среди покемонов есть такие, за которых не проголосовал вообще никто.

Почти все покемоны получили достаточное количество голосов (в среднем по 65), кроме четверых. Это оказались Силкун, Готита, Илектрик и Юнгус. В целом, если не учитывать эти явные выбросы, голоса респондентов распределились довольно равномерно. Так, самый «залайканный» покемон Чаризард набрал 1107 голосов, что составило 2% от общего количества. Всего в голосовании участвовали 800 покемонов.

Автор материала из Business Insider предположил, что Силкуна никто не выбрал, потому что он скучный; Готиту — за неудачную адаптацию японских «внутренних» мемов; Илектрика — за неказистый внешний вид; а Юнгус просто слишком похож на Трампа.

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Юнгус

Фото: Business Insider
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