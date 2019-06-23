Названы самые непопулярные покемоны

Почти все покемоны получили достаточное количество голосов (в среднем по 65), кроме четверых. Это оказались Силкун, Готита, Илектрик и Юнгус. В целом, если не учитывать эти явные выбросы, голоса респондентов распределились довольно равномерно. Так, самый «залайканный» покемон Чаризард набрал 1107 голосов, что составило 2% от общего количества. Всего в голосовании участвовали 800 покемонов.

Автор материала из Business Insider предположил, что Силкуна никто не выбрал, потому что он скучный; Готиту — за неудачную адаптацию японских «внутренних» мемов; Илектрика — за неказистый внешний вид; а Юнгус просто слишком похож на Трампа.