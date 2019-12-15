Названы самые неудачные пароли в мире

Результатами исследования эксперты поделились в блоге менеджера паролей NordPass. Всего они внесли 500 млн паролей в свою базу данных. Среди них выделили 200 самых распространённых.

Наиболее популярной оказалась самая очевидная комбинация из цифр от 1 до 9. Причём различные её варианты (до длине) заняли четыре места в топ-10 списка. Также на вершину рейтинга попали пароли: «test1», «password», «qwerty» и «asdf». Довольно часто встречаются различные имена («jessica») и прозвища («princess»). Кроме того в списке есть названия брендов («Samsung») и видов спорта («football»).

Отмечается, что, несмотря на постоянные предупреждения, люди из года в год ставят одни и те же пароли. Скорее всего, пользователи выбирают их потому, что запоминать сложные пароли довольно трудно.