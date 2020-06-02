Названы самые обсуждаемые пользователями устройства на Яндекс.Маркете

Как сказано в пресс-релизе сервиса, наибольший интерес у пользователей вызывает электроника. Поэтому в числе самых обсуждаемых товаров именно она.

Яндекс.Маркет напомнил, что отзывы с оценкой по пятибалльной шкале появились на сервисе в 2009 году. Первый отзыв получил ноутбук Apple MacBook Pro Early 2008. Всего к сегодняшнему дню пользователи написали более 2,7 млн отзывов на товары. Сообщается, что больше всего рецензий было оставлено к умной колонке Яндекс.Станция и беспроводным наушникам Xiaomi Redmi AirDots. То есть именно они стали самыми обсуждаемыми.

Также сервис рассказал об оценках на отзывы от других людей. Самым «залайканным» сообщением стал отзыв 2014 года на планшет ASUS Nexus 7 3G (3210 «лайков»). Также большой отклик получили отзывы на iPhone 3GS, на Samsung Galaxy S III GT-I9300.

Что касается вопросов о товарах, то больше всего их было задано о браслете Xiaomi Mi Band 4 (421 вопрос), «умной» колонке Яндекс.Станция (362 вопроса) и смартфоне Яндекс.Телефон (325 вопросов).