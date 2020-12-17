Названы самые опасные противокорабельные ракеты в мире

Эксперты оценивали оружие по траектории полёта, скорости, дальности, сложности обнаружения, манёвренности, компактности и простоты развёртывания.

«Циркон» похвалили за то, что ракета способна развивать скорость в несколько раз более высокую, чем конкуренты. Также оружие обладает высокой манёвренностью. Поэтому её практически невозможно перехватить. Кроме того, «Циркон» можно запускать со стандартных вертикальных пусковых установок, и он способен уничтожить боевой корабль. В издании отметили, что одна такая ракета может заменить четыре ракеты П-700.

Далее в списке упоминается российская крылатая ракета воздушного базирования Х-32. Она может развивать скорость 4,6 Маха и двигаться на высоте 40 километров, а также использовать сложную траекторию, из-за чего американская ПРО не может её перехватить.

В список включили и вышеупомянутую советскую ракету П-700. Она манёвренная и имеет дальность до 625 километров. Помимо этого Military Watch упомянул китайские ракеты YJ-18 и YJ-12.