Названы самые опасные российские военные корабли

Перевод материала предоставила «Лента.ру». Американский автор написал, что самые опасные российские корабли — это атомный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Москва». Первый к тому же является крупнейшим боевым надводным кораблём в мире.

Автор также упомянул корвет «Сообразительный», эсминец «Настойчивый» и тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Они, по словам эксперта, представляют значительную угрозу.

в National Interest отметили, что хоть в составе военно-морского флота (ВМФ) России и есть лишь один авианосец, он позволяет стране «проецировать свою военную силу в различных точках мира».