Названы самые перспективные военные самолёты России

Толбоев считает самыми перспективными военными самолётами страны и даже всего мира МиГ-31Б с системой дозаправки в воздухе и МиГ-31БМ. Лётчик-испытатель заявил, что эти самолёты обеспечивают защиту рубежей России. По его словам, четыре летательных аппарата на расстоянии в 200 километров между собой «могут обеспечить закрытие северных полярных широт на 800 километров». Лётчик-испытатель отметил, что ничего подобного у других стран нет.

Также Толбоев похвалил истребитель пятого поколения Су-57. Как мы уже писали, лётчик-испытатель заявил, что этот самолёт победит в гипотетической воздушной дуэли американский аналог F-35.