Названы самые покупаемые 3D-принтеры в России в 2025 году

Названы самые покупаемые 3D-принтеры в России в 2025 годуПо версии AliExpress
Топ выглядит следующим образом:
Flashforge Adventurer 5M
Открытый 3D-принтер с системой автоматической калибровки. Максимальная скорость до 600 мм/с, есть ускорение до 20 000 мм/с². Оснащён видеокамерой, датчиком окончания филамента, системой возобновления печати при потере питания и гибкой пластиной PEI.
ELEGOO NEPTUNE 3 PRO
Доступный и простой в управлении FDM-принтер. Машина обладает портальной конструкцией и прочным пластиковым корпусом. Область построения имеет размеры 225×225×280 мм. Мощность — 250 Вт, она может быстро нагреться до 100 °C.
ELEGOO SATURN 4 ULTRA 12K
Фотополимерный 3D-принтер с 10-дюймовым монохромным ЖК-дисплеем разрешения 12K, скоростью печати до 150 мм/ч. Оснащён источником света COB с длиной волны 405 нм и линзой Френеля, функциями автоматического выравнивания и самопроверки, встроенной ИИ-камерой.
Creality Ender 3 V3 SE
Оснащён датчиком автоуровня CR Touch для точной калибровки и создания карты поверхности печатной платформы. Имеет двойные линейные валы оси Y из прочной и износостойкой стали.
Anycubic Kobra S1 Combo многоцветный
Устройство поддерживает многоцветную печать с системой ACE Pro. Стандартная область печати 250×250×250 мм. Устройство оснащено системой выравнивания LeviQ 3.0, системой контроля потока филамента, двухприводным экструдером и системой контроля вибрации.
Flashforge Adventurer 5M Pro
3D-принтер закрытого типа. Устройство оснащено структурой CoreXY и прочной цельнометаллической рамой, системой компенсации вибрации. Для достижения «идеального» первого слоя не требуются инструменты или ручная калибровка оси Z.
Bambu Lab EU A1 A1 Combo
Компактный 3D-принтер для многоцветной печати, оснащённый умной системой управления материалами, системой активного шумоподавления, автоматической калибровкой и камерой для удалённого отслеживания процесса. Устройство имеет максимальную температуру экструдера 300 °C и нагревательного стола 100 °.
ELEGOO MARS 5 ULTRA 9K
Фотополимерный 3D-принтер. Оснащён 7-дюймовым монохромным ЖК-дисплеем с разрешением 9K и точностью по оси XY до 18 микрон. COB-система с линзой Френеля гарантирует «равномерность» УФ-излучения до 92%. Среди допфункций: автоматическое выравнивание одним нажатием, самодиагностика, защита от перегрева, ИИ-камера.
ELEGOO NEPTUNE 4 MAX
Быстрый FDM-принтер с рабочим объёмом 420×420×480 мм, максимальной скоростью печати 500 мм/с и ускорением 8 000 мм/с². Оснащён 64-разрядным четырёхъядерным процессором ARM с тактовой частотой 1,5 ГГц, экструдером с прямым двойным редуктором и высокотемпературным хотэндом для температур до 300 °C.
ANYCUBIC Photon Mono M5s Pro
Фотополимерный 3D-принтер с монохромной матрицей Ultra HD 14K, обеспечивающий печать со скоростью до 105 мм/ч. Устройство оснащено умной системой выравнивания печатной платформы, модулем нагрева и очистки воздуха, а также функциями самодиагностики.