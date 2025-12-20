Названы самые покупаемые 3D-принтеры в России в 2025 году

По версии AliExpress

Аналитики AliExpress выяснили, какие 3D-принтеры россияне покупали чаще всего в 2025 году. Лидерами спроса стали модели двух брендов: Flashforge и ELEGOO. Покупатели чаще всего выбирали устройства, которые предлагают «хороший баланс скорости, качества и простоты использования».