Ferra

Названы самые покупаемые за рубежом товары из России

Через eBay
Торговая площадка eBay рассказала, какая категория товаров из России стала самой продаваемой за рубежом. Как ни странно, это оказались запчасти и аксессуары для автомобилей.

Их россияне экспортируют в Европу и США. За год продажи данной категории через eBay выросли на 44,1%. Сумма увеличилась до до $5,1 миллиона. Автозапчасти через онлайн-площадку продают индивидуальные предприниматели, владельцы небольшого бизнеса, а также дистрибьюторы и производители. Интересно, что почти 70% продавцов используют eBay как основной канал продаж.

Эксперты предполагают, что интерес к автозапчастям из России обусловлен тем, что в Европе, например, есть люди, которые ездят на российских автомобилях. Так, в Германии достаточно популярна Niva. Также драйвером продаж российских товаров на eBay называют более привлекательные цены и лучшее качество продукции, чем у китайских аналогов.

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