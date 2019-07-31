Названы самые покупаемые за рубежом товары из России

Их россияне экспортируют в Европу и США. За год продажи данной категории через eBay выросли на 44,1%. Сумма увеличилась до до $5,1 миллиона. Автозапчасти через онлайн-площадку продают индивидуальные предприниматели, владельцы небольшого бизнеса, а также дистрибьюторы и производители. Интересно, что почти 70% продавцов используют eBay как основной канал продаж.

Эксперты предполагают, что интерес к автозапчастям из России обусловлен тем, что в Европе, например, есть люди, которые ездят на российских автомобилях. Так, в Германии достаточно популярна Niva. Также драйвером продаж российских товаров на eBay называют более привлекательные цены и лучшее качество продукции, чем у китайских аналогов.