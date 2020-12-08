Названы самые популярные боевые самолёты в мире

«Российская газета», которая перевела материал, рассказывает, что в рейтинге из десяти лучших самолёты российского производства заняли сразу четыре позиции. Многоцелевые истребители Су-27/30 попали на второе место. Эксперты указывают, что на вооружении различных стран стоят 1057 этих самолётов. До первого места они всё же не дотянули — там располагается американский F-16 (2267 штук на вооружении по всему миру).

МиГ-29 оказался на пятой строчке рейтинга со значением 817. Штурмовик Су-25 занял седьмое место в списке (470), и наконец бомбардировщик Су-24 попал на десятое место (389).