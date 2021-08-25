Названы самые популярные интернет-магазины в России

Было изучено 146 магазинов, специализирующихся на продажах техники для дома, компьютеров и смартфонов.

Выяснилось, что всего за 2020 год было оформлено 98 млн заказов на сумму 753 млрд рублей. Средний чек оказался равен 7 680 рублям. В прошлом году россияне стали оформлять на 80% больше заказов через интернет-магазины.

Лидером по объёму продаж бытовой техники и электроники стал Citilink.ru, второе и третье места заняли Dns-shop.ru и Mvideo.ru соответственно. За ними следуют «Эльдорадо», «Онлайн трейд.ру», Ozon, МТС, «Связной», «ДНС Технопоинт» и Wildberries.