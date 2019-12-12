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Названы самые популярные консоли у любителей порно
Pornhub делится статистикой за 2019 год
Крупнейший порносайт Pornhub опубликовал отчёт за 2019 год. В нём отражено много интересных данных, в том числе о том, какие игровые консоли наиболее популярны для просмотра эротического контента.
Для просмотра порно с консолей можно использовать встроенный веб-браузер. Pornhub, по всему видимому, оценил количество посещений с различных платформ. Оказалось, что на приставки PlayStation приходится 60,6-процентная доля. Если говорить конкретно по моделям, то у PS3 и PS4 — 51,5%, а у карманной PS Vita — 9,1%.
Второе место заняли консоли от Microsoft. На долю Xbox приходится 34,7%. Далее следуют устройства Nintendo — 3ds (0,4%) и WiiU (4,3%).
Pornhub
Также Pornhub поделился статистикой по просмотрам с мобильных устройств и компьютеров. Первые уверенно лидируют: в 2019 году трафик со смартфонов составил 76,6%. С компьютера же — всего 16,3%.
Pornhub