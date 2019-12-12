Названы самые популярные консоли у любителей порно

Для просмотра порно с консолей можно использовать встроенный веб-браузер. Pornhub, по всему видимому, оценил количество посещений с различных платформ. Оказалось, что на приставки PlayStation приходится 60,6-процентная доля. Если говорить конкретно по моделям, то у PS3 и PS4 — 51,5%, а у карманной PS Vita — 9,1%.

Второе место заняли консоли от Microsoft. На долю Xbox приходится 34,7%. Далее следуют устройства Nintendo — 3ds (0,4%) и WiiU (4,3%).