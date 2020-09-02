Названы самые популярные модели ноутбуков, смартфонов и наушников в России

В исследовании использовались данные сервиса переходах пользователей в интернет-магазины за период с 1 января по 27 августа этого года. Отмечается, что в апреле и мае вырос спрос на компьютерную технику — на 40% больше, чем в те же месяцы в прошлом году.

Итак, по результатам анализа, в 2020 году россияне готовы потратить на покупку смартфона в среднем 20 тысяч рублей. Самым популярным производителем оказался Xiaomi. За ним следуют Samsung и Apple. Что касается конкретных моделей, от наиболее востребованными были Samsung Galaxy A51 (около 18 тысяч рублей), Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, iPhone 11 в конфигурации 64 ГБ и 128 ГБ.

Среди ноутбуков самыми популярными оказались модели Apple — MacBook Air 13 Mid 2017 и MacBook Pro 16 (около 70 и 170 тысяч рублей соответственно). За ними следуют ASUS VivoBook 15 X512, MacBook Pro 13 и ASUS TUF Gaming FX505.

Среди наушников на первое место по популярности вышли Xiaomi Redmi AirDots, AirPods 2 (с зарядным футляром), AirPods Pro, Xiaomi AirDots Pro 2 и Samsung Galaxy Buds+.