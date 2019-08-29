Ferra

Названы самые популярные на российском онлайн-рынке товары

Точнее, «самые хайповые»
Российский сервис объявлений «Юла» изучил пользовательскую активность и составил рейтинг самых «хайповых» товаров за последний год.

Под «хайповыми» товарами специалисты сервиса подразумевают самые упоминаемые. Исследователи оценили количество созданных объявлений, проданных продуктов, просмотров, добавлений в избранное, поисковых запросов. В итоге, был создан лонг-лист самых упоминаемых товаров, но из них позже составили топ-20.

В финальный список вошли:

  • «умные» часы, среди которых безоговорочный лидер Apple Watch Series 4,
  • фитнес-браслеты,
  • беспроводные наушники AirPods,
  • электросамокаты,
  • iPhone XS и XR,
  • квадрокоптеры,
  • кроссовки Balenciaga,
  • купюры с ЧМ 2018,
  • мишки из роз,
  • Xiaomi MI 8,
  • одежда Off-white,
  • Huawei Mate 20,
  • Samsung Galaxy Note 9,
  • держатель для телефона Popsocket,
  • акула из IKEA,
  • неоновые маски,
  • одежда H&M Moschino,
  • лампа для селфи,
  • перчатки для экрана смартфона,
  • и… картонная фигура Ольги Бузовой.
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