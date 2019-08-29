Названы самые популярные на российском онлайн-рынке товары

Под «хайповыми» товарами специалисты сервиса подразумевают самые упоминаемые. Исследователи оценили количество созданных объявлений, проданных продуктов, просмотров, добавлений в избранное, поисковых запросов. В итоге, был создан лонг-лист самых упоминаемых товаров, но из них позже составили топ-20.

В финальный список вошли: