Названы самые популярные на российском онлайн-рынке товары

Под «хайповыми» товарами специалисты сервиса подразумевают самые упоминаемые. Исследователи оценили количество созданных объявлений, проданных продуктов, просмотров, добавлений в избранное, поисковых запросов. В итоге, был создан лонг-лист самых упоминаемых товаров, но из них позже составили топ-20.
В финальный список вошли:
- «умные» часы, среди которых безоговорочный лидер Apple Watch Series 4,
- фитнес-браслеты,
- беспроводные наушники AirPods,
- электросамокаты,
- iPhone XS и XR,
- квадрокоптеры,
- кроссовки Balenciaga,
- купюры с ЧМ 2018,
- мишки из роз,
- Xiaomi MI 8,
- одежда Off-white,
- Huawei Mate 20,
- Samsung Galaxy Note 9,
- держатель для телефона Popsocket,
- акула из IKEA,
- неоновые маски,
- одежда H&M Moschino,
- лампа для селфи,
- перчатки для экрана смартфона,
- и… картонная фигура Ольги Бузовой.