It-компания «Философт» провела исследование, чтобы узнать, как система «умного дома» влияет на цену продажи квартир разных классов. Они также изучили, какие функции «умного дома» наиболее популярны среди жителей. Исследование проводилось с помощью мобильного приложения «Мажордом», и респондентами стали жители 10 жилых комплексов различного класса.

Наиболее популярными функциями оказались управление освещением и климатом, системы безопасности, управление устройствами с помощью голосовых команд или смартфона и автоматический контроль энергопотребления. Эти функции были отмечены как самые важные для 70% респондентов. Также спросом пользуются «умные» зеркала, технологии для ухода за здоровьем и красотой, а также автоматический заказ продуктов и услуг; их отметили 50% опрошенных. Кроме того, «Философт» выяснила, насколько интеллектуальная система влияет на цену продажи в разных классах жилья. В классе «стандарт» цена может увеличиться до 5%, в «комфорте» — от 5 до 10%, а в бизнес-сегменте и выше — от 10 до 20%. Иван Власов, директор «Философт», подчеркнул эти результаты.

«Философт» стала первой компанией в России, которая создала «умный» многоквартирный дом класса А «Булычёв» для застройщика «Железно». Год спустя ни один другой новый проект не смог превзойти его в инновационности, поэтому этот дом остаётся самым «умным» в стране.