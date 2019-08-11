Названы самые популярные операции в российских банкоматах

Примерно в четыре раза. В целом же, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году россияне стали реже пользоваться банкоматами. Так, число владельцев карт, вносящих средства на карту, снизилось на 29%. Запросов на снятие денег стало меньше на 18%.

Помимо внесения и снятия наличных самыми популярными операциями в банкоматах оказались получение информации о балансе карты, платежи по счетам и переводы за услуги, запрос детальной выписки, смена пин-кода и перевод по номеру карты. Из услуг самой популярной стала оплата мобильной связи.