Названы самые популярные покупки россиян в интернет-магазинах в преддверии лета

Как пишет ТАСС, Ozon отметил в конце мая рост спроса на товары для здорового образа жизни. В частности, увеличились продажи растительного молока — на 344% по сравнению с годом ранее. Особенно популярно кокосовое молоко. Вместо подсолнечного масла люди перешли на льняное и масло виноградной косточки. Их продажи выросли на 502% и 238% соответственно.

Кроме того, популярностью на Ozon пользуется чайный гриб. За последние две недели было куплено почти две тысячи бутылок этого напитка. Также люди стали покупать устройства для выращивания зелени и овощей. Их продажи увеличились на 300%. Помимо этого, стали популярнее товары для домашних тренировок.

На Wildberries тоже рассказали о повышенном интересе россиян к диетическим продуктам.