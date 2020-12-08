Названы самые популярные системы оплаты товаров со смартфона в России

В последнее время выросло число транзакций за онлайн-платежи. Специалисты считают, что бесконтактная оплата с помощью смартфона стала популярнее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также распространению мобильных платежей способствует рост продаж смартфонов с NFC.

По данным МТС Банка, на Apple Pay приходится 39% платежей, на Google Pay — 35%, на Samsung Pay — 23%, а на остальные сервисы — 3%. Надо понимать, что это статистика по клиентам МТС Банка.