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Названы самые популярные системы оплаты товаров со смартфона в России
Google Pay не лидер
Специалисты МТС Банка узнали, что теперь в общем денежном обороте операций по картам почти четверть платежей приходится на сервисы для смартфонов — Apple Pay, Google Pay и т.д. Также эксперты назвали самые популярные системы среди них.
В последнее время выросло число транзакций за онлайн-платежи. Специалисты считают, что бесконтактная оплата с помощью смартфона стала популярнее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также распространению мобильных платежей способствует рост продаж смартфонов с NFC.
По данным МТС Банка, на Apple Pay приходится 39% платежей, на Google Pay — 35%, на Samsung Pay — 23%, а на остальные сервисы — 3%. Надо понимать, что это статистика по клиентам МТС Банка.