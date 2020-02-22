Названы самые популярные среди россиян смартфоны для подарков возлюбленным

Согласно пресс-релизу, эксперты изучили две недели до праздника и аналогичный период 2019 года, а также сравнили активность покупателей как в предпраздничные дни, так и в «типичные» будние дни за неделю до праздника.

Пользователи QIWI на 14 февраля активнее, чем обычно, приобретали билеты в кино, театр и на концерты, а также бронировали гостиницы и авиабилеты.

С 1 по 14 февраля клиенты «Связного» чаще всего выбирали смартфоны в категории технологичных товаров. Среди этих устройств самыми популярными оказались Apple iPhone 11 на 128 ГБ, Honor 9X и Samsung Galaxy A51.

На второе место в той же категории попали «умные» часы и фитнес-трекеры. Чаще всего покупали Apple Watch series 3 (42 мм), Apple Watch series 5 (44 мм) и Xiaomi MI Band 4. На третьем месте расположились беспроводные наушники, а в частности Apple AirPods, Apple AirPods Pro и Apple AirPods с беспроводным кейсом.