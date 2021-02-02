Названы самые популярные темы для email-спама в России

В 2020 году «Спамооборона» Яндекс.Почты 360 обработала 78,3 млрд писем. Треть из них оказалась спамом. Команда сервиса рассказала, что в прошлом году злоумышленники стали активно использовать тему пандемии. Спамеры рассылали письма о различных выплатах, подделывая адресанта под Госуслуги или mos.ru.

Ниже топ-5 тем, которые использовали злоумышленники: