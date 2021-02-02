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Названы самые популярные темы для email-спама в России

Топ за 2020 год
Команда Яндекс.Почты 360 составила топ тем, которые использовали спамеры в 2020 году. В основном, на email людям присылали письма о различных выплатах, в том числе связанных с коронавирусом.

В 2020 году «Спамооборона» Яндекс.Почты 360 обработала 78,3 млрд писем. Треть из них оказалась спамом. Команда сервиса рассказала, что в прошлом году злоумышленники стали активно использовать тему пандемии. Спамеры рассылали письма о различных выплатах, подделывая адресанта под Госуслуги или mos.ru.

Ниже топ-5 тем, которые использовали злоумышленники:

  • Компенсация затрат на лечение от коронавируса;
  • Дополнительные выплаты для нуждающихся;
  • Лотерея в рамках поддержки населения во время самоизоляции;
  • Компенсация затрат на импортные товары в рамках программы импортозамещения;
  • Требование денег за неразглашение персональной информации.