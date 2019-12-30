Названы самые популярные у россиян новогодние продукты при заказе через интернет

Аналитики сервиса рассказали, что перед Новым годом количество заказов на доставку продуктов из розничных сетей увеличивается в среднем в 1,5-2 раза. Может достигать 7000 в день.

Пик доставок, как правило, приходится на 30 декабря. Вероятно потому, что в этот день люди начинают готовить блюда для новогоднего стола. В топ-10 самых заказываемых продуктов входят мандарины, багеты, Coca-Cola, майонез и горошек. Лидер же, как это ни странно, — банан. Он присутствует в каждом пятом чеке.

В iGooods также подсчитали, что в среднем люди тратят в Новый год на 20% больше денег.