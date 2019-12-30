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Названы самые популярные у россиян новогодние продукты при заказе через интернет
Можно, впрочем, и догадаться
Сервис доставки продуктов iGooods поделился свежей статистикой, из которой стало ясно, какие товары предпочитают заказывать россияне через интернет перед новогодними праздниками.
Аналитики сервиса рассказали, что перед Новым годом количество заказов на доставку продуктов из розничных сетей увеличивается в среднем в 1,5-2 раза. Может достигать 7000 в день.
Пик доставок, как правило, приходится на 30 декабря. Вероятно потому, что в этот день люди начинают готовить блюда для новогоднего стола. В топ-10 самых заказываемых продуктов входят мандарины, багеты, Coca-Cola, майонез и горошек. Лидер же, как это ни странно, — банан. Он присутствует в каждом пятом чеке.
В iGooods также подсчитали, что в среднем люди тратят в Новый год на 20% больше денег.