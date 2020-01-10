Названы самые популярные у россиян смартфоны для подарка на зимние праздники

Согласно пресс-релизу «Связного», средний чек на покупку смартфона в магазинах сети и интернет-магазине svyaznoy.ru в указанный период составил 14,5 тысячи рублей. Самыми часто покупаемыми устройствами стали:

Samsung Galaxy A50; Honor 7A; Honor 8A.

Больше всего денег россияне потратили на Samsung Galaxy A50, Apple iPhone 11 (128 ГБ) и Apple iPhone XR (64 ГБ).

Представители «Связного» считают, что россияне предпочитают покупать в подарок смартфоны во многом из-за выгодных акций в праздничный период. В торговой сети, например, до 10 января действует акция «Будь как Дед Мороз», в рамках которой каждый покупатель может сэкономить на покупках до 30%. Также россияне активно пользовались программами Trade-in и Multi Trade-In, позволяющими обменять старые телефоны на новые.