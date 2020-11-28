Названы самые популярные у россиян товары на «Чёрной пятнице»

Об этом пишет ТАСС. По словам президента АКИТ, первый день распродаж оправдал прогнозы. Спрос на товары увеличился вдвое. Сообщается, что россияне в «Чёрную пятницу» оформили заказов на сумму 22,9 млрд рублей. В 2019 году за все три дня акции продажи составили 22,3 млрд рублей.

Эксперт считает, что причина такой активности — пандемия. Люди стали реже ходить по магазинам и торговым центрам и больше покупать в интернете.

Наиболее популярными товарами стали смартфоны и другие гаджеты. Также россияне охотно покупали ноутбуки, холодильники, стиральные машины, встраиваемую технику, телевизоры, аудиотехнику, мелкие бытовые приборы. На втором месте по популярности стоит одежда и обувь.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», повышенный спрос наблюдается на ноутбуки и смартфоны.