Названы самые популярные устройства для подарка на 8 Марта

Наиболее популярными технологическими подарками на Международный женский день оказались фитнес-браслеты и «умные» часы — за них отдали голоса 32% мужчин-участников исследования. На втором месте по популярности разместились смартфоны (22%), на третьем — беспроводные наушники (20%) и на четвёртом — роботы-пылесосы (12%).

В целом, каждый пятый участник опроса собирается подарить любимой женщине на 8 Марта гаджет. Мамам, сёстрам и бабушкам технику планируют дарить меньшее количество мужчин — 16%.

При этом 53% респондентов хотели бы потратить на подарок не более пяти тысяч рублей. 14% готовы потратить от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, 33% — более десяти тысяч рублей.

В исследовании участвовали 15 637 российских пользователей Hi-Tech Mail.ru.