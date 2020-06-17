Названы самые популярные в России компьютерные вирусы

Как пишет «РИА Новости», ссылаясь на исследование, в мае 2020 года злоумышленники чаще всего рассылали россиянам банковские трояны, программы для заражения устройств и для скрытого майнинга криптовалют.

Самым активным был способный рассылать фишинговые письма троян Emotet — он атаковал 7% российских организаций. Далее следуют RigEK и XMRig с охватом 6% каждый. Первый троян содержит опасные программы для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight, а второй — используется для добычи криптовалюты Monero.

Что касается всего мира, то в топ-3 самых активных вредоносных ПО вошёл банковский троян Dridex, которые используется для перехвата персональных данных и данных банковских карт.