Названы самые привлекательные внешне национальности

17:58, 03 марта 2023
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Названы самые привлекательные внешне национальностиНа основе постов из Reddit
Исследователи проанализировали тысячи сообщений на Reddit о привлекательных людях. Так удалось составить рейтинг национальностей, представители которых кажутся пользователям самыми красивыми.
Фото: Unsplash
Первое место заняла Индия, далее идут США и Швеция. Россияне среди пользователей Reddit не котируются, а вот украинцы есть — на девятом месте.
При составлении рейтинга были проанализированы любые сообщения Reddit с такими словами, как «привлекательный», «сексуальный», «красивый», «великолепный», «симпатичный» и «горячий», а также с упоминанием страны.