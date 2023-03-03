Названы самые привлекательные внешне национальности

Первое место заняла Индия, далее идут США и Швеция. Россияне среди пользователей Reddit не котируются, а вот украинцы есть — на девятом месте.

При составлении рейтинга были проанализированы любые сообщения Reddit с такими словами, как «привлекательный», «сексуальный», «красивый», «великолепный», «симпатичный» и «горячий», а также с упоминанием страны.