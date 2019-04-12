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Названы самые продаваемые устройства Apple

Как это ни странно, первое место занял не iPhone
Сеть монобрендовых магазинов техники Apple Сstore проанализировала продажи устройств Apple за I квартал 2019 года. Больше всего продаж оказалось у смарт-часов Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey.

Второе место занял Apple iPhone XR на 64ГБ чёрного цвета. На третьем месте оказался золотистый Apple iPhone XS Max 256ГБ. Затем следуют беспроводные наушники Apple AirPods и ноутбук Apple MacBook Air 13, удерживающий высокие позиции долгое время.

Сильнее всего выросли продажи AirPods — на 95% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Как рассказал Rusbase руководитель Cstore, сейчас в тренде находятся продукты, работающие с помощью функции Bluetooth. К этой категории и относятся наушники от Apple.

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