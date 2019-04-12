Названы самые продаваемые устройства Apple

Второе место занял Apple iPhone XR на 64ГБ чёрного цвета. На третьем месте оказался золотистый Apple iPhone XS Max 256ГБ. Затем следуют беспроводные наушники Apple AirPods и ноутбук Apple MacBook Air 13, удерживающий высокие позиции долгое время.

Сильнее всего выросли продажи AirPods — на 95% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Как рассказал Rusbase руководитель Cstore, сейчас в тренде находятся продукты, работающие с помощью функции Bluetooth. К этой категории и относятся наушники от Apple.