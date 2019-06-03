Названы самые провальные американские программы по созданию оружия

Рейтинг приводит издание Business Insider. Первое место в нём заняла программа по созданию истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Согласно информации издания, США потратили на неё $1,196 триллиона, что сделало программу самой дорогостоящей в мире. Даже президент Дональд Трамп критиковал проект за неоправданно большие финансовые затраты.

На втором месте оказалась программа создания эсминцев класса Zumwalt. Она длится уже почти 20 лет. Власти США потратили на неё десятки миллиардов долларов, но эсминцы так и не получили оружия. Оно оказалось слишком дорогим: стоимость одного снаряда достигла $1 миллиона. Теперь неясно, для каких задач можно применять безоружные эсминцы.

На третьем месте расположилась программа по производству прибрежных боевых кораблей — Littoral combat ship (LCS). В неё США вложили около $30 миллиардов. Корабли также оказались бесполезными, так как для них не нашли подходящего оружия.

Четвёртое место отдали программе по разработке новейших атомных авианосцев типа Gerald R. Ford, которые так и не ввели в строй. Пятое место осталось за программой по созданию электромагнитного рейлгана, которую остановили по причине нецелесообразности.