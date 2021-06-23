Названы самые распространённые комбинации для паролей у россиян

Согласно данным опроса, около 40% пользователей сталкивались со взломом аккаунта. 33% респондентов рассказали, что использовали в пароле дату рождения. Ещё около трети признались, что применяли простые комбинации цифр, например, 11111 и 12345. 19% опрошенных использовали девичью фамилию матери, а 11% — кличку питомца.

Оказалось, что больше половины респондентов не доверяют менеджерам паролей. Менее четверти опрошенных сообщили, что регулярно меняют пароли от социальных сетей и почтовых аккаунтов. Более 70% человек вообще не задумываются об этом.

Специалисты Почты Mail.ru порекомендовали пользователям не использовать один пароль для нескольких аккаунтов, как это делают 40% опрошенных.