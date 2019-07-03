Названы самые высокооплачиваемые професии в России

Эксперты привели средние значения по зарплатам. В Москве больше всего денег предлагали разработчикам программного обеспечения — до 142 тысяч рублей в месяц. На втором месте разместились специалисты по исследованиям и разработке (121 тысяча рублей в месяц). На третьем — дизайнеры, верстальщики и иллюстраторы (104 тысячи рублей). На этом список профессий с средней зарплатой больше 100 тысяч рублей заканчивается.