Названы самые высокооплачиваемые професии в России

Эксперты привели средние значения по зарплатам. В Москве больше всего денег предлагали разработчикам программного обеспечения — до 142 тысяч рублей в месяц. На втором месте разместились специалисты по исследованиям и разработке (121 тысяча рублей в месяц). На третьем — дизайнеры, верстальщики и иллюстраторы (104 тысячи рублей). На этом список профессий с средней зарплатой больше 100 тысяч рублей заканчивается.
Rusbase
В регионах (Санкт-Петербург в список не входил) средняя оплата труда так и не поднялась выше 100 тысяч. Самыми высокооплачиваемыми так же стали разработчики софта (почти 86 тысяч рублей). Второе место заняли специалисты, занятые в продаже лекарственных препаратов (82 тысячи рублей), а третье — профессионалы, занимающихся эксплуатацией информационных систем (почти 61 тысяча).
Rusbase