Названы самые жёсткие системы слежки за сотрудниками на работе

Названы самые жёсткие системы слежки за сотрудниками на работеНекоторые из них даже стали причиной суицидов
Китайская система “Третий глаз” помогает крупнейшим компаниям анализировать все действия сотрудников в рабочие часы. Так работодатели сразу понимают, каков уровень эффективности определённого работника. Софт отслеживает, какие задачи человек выполняет на компьютере, изучая его переписку, файлы и многое другое, а также собирает данные (тексты, визуал) из буфера обмена.
Но именно эта система и стала причиной ухудшения здоровья и несчастных случаев в IT-компании Pinduoduo.
Корреспондент сообщает, что за всего лишь несколько недель один сотрудник корпорации оказался в больнице, второй упал в обморок и скончался, а третий покончил жизнь самоубийством. Виной всему - бешеная конкуренция в области информационных технологий Китае. Поэтому организации стремятся “выжать” из людей всё, что только можно.
Также Софья подчёркивает, что множество компаний в Китае формируют для работников график, согласно которому они работают шесть дней в неделю по 12 часов. При этом быть готовым к работе нужно постоянно, даже в свой выходной.
Журналист уточнила, что подобные слежки начались в китайских компания ещё с 2018 года. В 2020-м выяснилось, что в Kuaishou работники имели право находиться в туалете не дольше установленного времени: всё контролировал таймер. А совсем недавно Canon Information Technology пустила в ход особую систему, которая определяет настроение сотрудников. Если на лице работников нет улыбки, то они не могут попасть в офисное помещение или забронировать зал. Пока что такое новшество применяется в филиале компании в Пекине.