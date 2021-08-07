Названы самые жёсткие системы слежки за сотрудниками на работе

Китайская система “Третий глаз” помогает крупнейшим компаниям анализировать все действия сотрудников в рабочие часы. Так работодатели сразу понимают, каков уровень эффективности определённого работника. Софт отслеживает, какие задачи человек выполняет на компьютере, изучая его переписку, файлы и многое другое, а также собирает данные (тексты, визуал) из буфера обмена.

Но именно эта система и стала причиной ухудшения здоровья и несчастных случаев в IT-компании Pinduoduo.

Корреспондент сообщает, что за всего лишь несколько недель один сотрудник корпорации оказался в больнице, второй упал в обморок и скончался, а третий покончил жизнь самоубийством. Виной всему - бешеная конкуренция в области информационных технологий Китае. Поэтому организации стремятся “выжать” из людей всё, что только можно.