Названы семь самолётов с рекордным сроком службы в вооружённых силах

Первый самолёт в списке — North American OV-10 Bronco. Это американский лёгкий штурмовик и разведчик, предназначенный для использования в контрпартизанской войне. Ему уже 52 года, но его всё ещё применяют в боевых действиях.

Далее следует Douglas AC-47 Spooky. Он использовался в середине 60-х во Вьетнаме, а сегодня по-прежнему служит в Военно-воздушных силах Колумбии.

Затем в списке идёт МиГ-21. Впервые он взлетел в 1956 году. Индийские, хорватские, сербские и египетские ВВС продолжают использовать МиГ-21 и сегодня.

Есть в перечне и Boeing KC-135 Stratotanker, который тоже дебютировал в 1956 году. Ожидается, что самолёт пролетает ещё 40 лет.

На третьем месте в списке располагается стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Впервые он поднялся в небо в конце 1952 года. На втором месте тоже стоит стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. А первое место отдали Ан-2, первый полёт которого состоялся в 1947 году. Сегодня Северная Корея и Эстония всё ещё используют свои Ан-2.