Названы смартфоны, которые дешевеют медленнее всех

Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав вторичный рынок смартфонов. Как оказалось, в среднем iPhone теряет около 45% от своей первоначальной стоимости в течение двух лет. При этом флагманские смартфоны под управлением Android за то же время теряют приблизительно 71%. В целом, за два года использования цена iPhone снизится примерно на столько же, на сколько у Android-устройства за год.

Эксперты также отметили, что бюджетные смартфоны дешевеют ещё быстрее. За два года недорогой аппарат на Android потеряет 79%. В 2019 году лидерами по обесцениванию стали устройства Motorola и LG, которые стали дешевле на 59 и 56% соответственно.